SC Freiburg empfängt Bayern - VfB in Mainz

Der SC Freiburg steht am 19. Spieltag der Fußball-Bundesliga vor einer schweren Aufgabe. Der Tabellenachte empfängt am Samstag (15.30 Uhr/Sky) den Rekordmeister FC Bayern München. Zuletzt verlor Freiburg zweimal nacheinander beim VfB Stuttgart und Eintracht Frankfurt.

Der VfB will zeitgleich seine jüngste Erfolgsserie ausbauen. Nach vier Pflichtspielsiegen in Serie kann die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß mit einem weiteren Erfolg beim FSV Mainz 05 ihren vierten Tabellenplatz festigen. Dieser würde am Saisonende zur erneuten Teilnahme an der Champions League berechtigen. Der Tabellen-16. 1. FC Heidenheim hofft im Abstiegskampf parallel auf Punkte im Spiel beim FC Augsburg.