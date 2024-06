Aktuell Land

Sattelzug mit Melonen gerät auf der B31 in Brand

Auf der B31 ist am Montagabend ein mit Wassermelonen beladener Sattelzug in Brand geraten. Das Feuer brach aus bisher ungeklärten Gründen zwischen Fahrerkabine und Auflieger aus, wie die Polizei mitteilte. Der Fahrer des Lkw fuhr das Fahrzeug in Höhe Löffingen im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald zur Seite und brachte sich in Sicherheit. Während der Löscharbeiten und der Bergung des Lkw musste die Bundesstraße zwischenzeitlich in beide Richtungen komplett gesperrt werden. Die Wassermelonen wurden durch Hitze und Löschschaum beschädigt und mussten entsorgt werden.