Sané bedankt sich: »Als Land vereint ein Ziel verfolgt«

Fußball-Nationalspieler Leroy Sané hat sich bei den deutschen Fans für die Unterstützung bei der Europameisterschaft bedankt. »Was ihr für eine Stimmung gemacht und welche Energie ihr uns geliefert habt, ist nicht zu beschreiben«, heißt es auf der Plattform X vom 28-Jährigen.

»Auch wenn wir uns unseren gemeinsamen Traum leider nicht erfüllen konnten, bin ich stolz darauf, wie wir als Team und auch als Land vereint ein Ziel verfolgt haben. Danke für eure Unterstützung!« Der Offensivmann vom FC Bayern München äußerte zudem: »So nahe dran zu sein und trotzdem zu scheitern tut unglaublich weh.«

Beim Viertelfinalaus gegen Spanien nach Verlängerung hatte Sané am Freitagabend in der Startelf gestanden und war zur Pause ausgewechselt worden. Beim Achtelfinalerfolg gegen Dänemark lief er ebenfalls von Beginn an auf.

In den drei Vorrundenpartien war Sané eingewechselt worden. Der Bayern-Profi war nicht fit ins Turnier gegangen und konnte dem DFB-Team nicht die erhofften Offensivimpulse geben.