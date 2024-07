Ein Rollerfahrer ist in Rastatt verunglückt.

Ein Senior ist in Rastatt auf einem Roller mit einem Auto zusammengestoßen und gestorben. Der 82-Jährige erlag kurz nach dem Unfall seinen Verletzungen in einem Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Der Rollerfahrer war am Montag auf die Gegenfahrbahn geraten und dort frontal gegen ein entgegenkommendes Auto geprallt. Laut Polizei war er möglicherweise aus medizinischen Gründen von der Fahrspur abgekommen. Der 29 Jahre alte Autofahrer blieb unverletzt.

