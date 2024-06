Aktuell Land

Regierung bittet Beschäftigte um Teilnahme an Schweigeminute

Die Landesregierung hat Beschäftigte der Ministerien und des Landtages um Teilnahme an der Schweigeminute nach dem Tod des Polizisten Rouven Laur am Freitag gebeten. Ein entsprechendes Schreiben vom Donnerstag richtete sich unter anderem auch an den Gemeindetag, den Städtetag und den Landkreistag. Die Polizei Baden-Württemberg ruft für Freitag zu einer Schweigeminute um 11.34 Uhr auf. Um diese Uhrzeit war am vergangenen Freitag der 29-jährige Beamte bei einer islamkritischen Kundgebung von einem Angreifer mit einem Messer so schwer verletzt worden, dass er später im Krankenhaus starb.