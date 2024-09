Regenschirm gefragt - Nasse Aussichten für das Land

Bitte aktivieren Sie Javascript

STUTTGART. Gute Zeit für einen warmen Tee auf dem Sofa: Die nächsten Tage werden in Baden-Württemberg kalt und nass. Nach einem verregneten und stürmischen Donnerstag soll auch der Freitag nicht besser werden. »Die Schaueraktivitäten werden am Freitagnachmittag wieder zunehmen«, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Auch der starke Wind soll weiter wehen.

Die Meteorologen hatten schon bis zur Nacht zum Freitag gebietsweise mit Dauerregen mit bis zu 45 Litern pro Quadratmetern in 24 Stunden gerechnet, an manchen Orten gar mit der fast doppelten Menge. Auf dem Feldberg werden am Freitag orkanartige Böen mit bis zu 115 Kilometern pro Stunde erwartet. Wegen der Regenmengen und des starken Windes gab der Wetterdienst mehrere Unwetterwarnungen heraus.

Lichtblick am Sonntag

Der Samstag soll ebenfalls noch unbeständig werden, mit Regen und Schauern. Am Samstagnachmittag werde es dann mit dem Regen etwas besser, so der Sprecher - aber dann bringe eine neue Luftmasse aus dem Nordmeer Kälte ins Land. »Der Wind dreht nach West und wir haben nur noch Tageshöchstwerte von 13 Grad.« In der Nacht zu Sonntag wird es mit erwarteten drei Grad geradezu winterlich.

Aber ein Lichtblick bleibt am Wochenende: Zumindest der Sonntag soll schön werden, wenn auch etwas kühl. Sonnenschein, Quellwolken, kein Regen. Die Zeit sollte man nutzen: Denn zu Wochenbeginn werde es wieder mehr Schauer geben, so der DWD-Sprecher. (dpa)