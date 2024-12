Razzia wegen illegaler Prostitution – Zwei Festnahmen

Bitte aktivieren Sie Javascript

Die Polizei hat bei Ermittlungen gegen illegale Prostitution drei Wohnungen und zwei als Massagesalons getarnte Prostitutionsstätten in Baden-Württemberg und Hessen durchsucht. Dabei stellten die Beamten am Mittwoch in Karlsruhe, Mannheim und Rüsselsheim umfangreiches Beweismaterial sicher und vollstreckten zwei Haftbefehle, teilte die Polizei mit.

Seit Februar ermittelt die Polizei gegen drei chinesische Staatsangehörige, zwei Männer im Alter von 38 und 46 Jahren sowie eine 49-jährige Frau. Sie sollen das Ziel verfolgt haben, chinesischen Staatsangehörigen ohne Aufenthaltstitel die Ausübung der Prostitution in Deutschland zu ermöglichen. Dazu wurden den Frauen den Angaben zufolge unter anderem Räumlichkeiten, Werbung und Terminvereinbarungen gegen Entgelt zur Verfügung gestellt, hieß es.

Bei den Durchsuchungen waren 70 Beamte im Einsatz. Nach Polizeiangaben wurde Bargeld in Höhe von 29.000 Euro sichergestellt. Zwei Frauen im Alter von 49 und 55 Jahren wurden demnach festgenommen. Sie wurden am Donnerstag dem Ermittlungsrichter vorgeführt und befinden sich in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen und die Auswertung der sichergestellten Beweismittel dauern an.