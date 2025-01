Raub und Körperverletzung - vier Verdächtige in U-Haft

Die Verdächtigen im Alter zwischen 15 und 19 Jahren kamen in eine Justizvollzugsanstalt. (Symbolbild)

Nach verschiedenen Raub- und Körperverletzungsdelikten im Raum Villingen-Schwenningen (Schwarzwald-Baar-Kreis) sind vier Jugendliche und Männer im Alter zwischen 15 und 19 Jahren nun in Untersuchungshaft. Ein Haftrichter erließ einen Haftbefehl und sie kamen in eine Justizvollzugsanstalt, wie die Polizei mitteilte. Die Tatverdächtigen seien wohl nicht immer alle an den Taten beteiligt gewesen, hätten aber als Gruppe agiert.

Sie sollen Ende Dezember einen 18-Jährigen mit Pfefferspray leicht verletzt und mehrfach auf einen 50-Jährigen eingeschlagen haben. Die Verdächtigen flüchteten, doch die Polizei nahm einen von ihnen fest. Zudem soll die Gruppe den Angaben zufolge am Silvesterabend auf einen 24-Jährigen eingeschlagen und seinen Geldbeutel geklaut haben. Auch danach wurde einer der Verdächtigen festgenommen. In beiden Fällen wurden die Festgenommenen einem Polizeisprecher zufolge vorerst wieder entlassen.

Diese Woche nahmen die Beamten die vier Tatverdächtigen endgültig fest. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauerten an.