Prozess um Misshandlung in Stuttgarter Hotel beginnt

Weil sie einen Bekannten in einem Stuttgarter Hotel festgehalten und über Stunden gequält, misshandelt und erniedrigt haben sollen, müssen sich von Donnerstag an (09.00 Uhr) ein Mann und eine Frau vor dem Stuttgarter Landgericht verantworten. Die Anklage wirft den beiden unter anderem Geiselnahme und gefährliche Körperverletzung vor.

Die Tat soll sich einem Gerichtssprecher zufolge Ende März in einem Hotel in der Stuttgarter Innenstadt ereignet haben. Demnach soll der zur Tatzeit 21-jährige Angeklagte auf dem Handy seines Bekannten intime Fotos seiner damals 20-jährigen Freundin gefunden haben. Daraufhin soll er seinen Bekannten, der dem Gericht zufolge in einem ähnlichen Alter ist, gezwungen haben, zu sagen, er habe die junge Frau vergewaltigt.

Anschließend soll er den jungen Mann gemeinsam mit der Frau über Stunden misshandelt haben. Das Opfer habe unter anderem Urin trinken müssen, Stiefel ablecken müssen und sei mit kochendem Wasser überschüttet worden, so der Gerichtssprecher. Zudem sollen die Angeklagten die Tat gefilmt und ihr Opfer mit den Aufnahmen erpresst haben.

Das Gericht hat für den Prozess zunächst sechs Verhandlungstage angesetzt. Bereits am ersten Tag wird auch die Aussage des Opfers erwartet. Ein Urteil könnte Mitte November fallen.