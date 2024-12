Polizist erleidet Schnittwunden bei Einsatz

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein Polizist hat bei einem Einsatz wegen eines Betrunkenen in Karlsruhe Schnittwunden erlitten und musste seinen Dienst abbrechen. Ein 57-Jährige hat sich Angaben der Polizei zufolge im Umfeld des Karlsruher Weihnachtsmarkts aggressiv verhalten. Die Beamten sprachen dem Mann, der nach einem vorläufigen Ergebnis einen Atemalkoholwert von 2,1 Promille hatte, daraufhin einen Platzverweis aus.

Sie brachten den Mann zu Fuß zu seiner nahe gelegenen Anschrift. Dort begann er, die Beamten zu beleidigen und wollte sich dem Platzverweis widersetzen. Der 57-Jährige habe die Haustür gegen das Knie des Polizisten geschlagen, sodass eine Glasscheibe der Tür zu Bruch ging und für Schnittverletzungen am Knie sorgte.

Der Polizist begab sich in ärztliche Behandlung. Der Tatverdächtige wurde nach dem Vorfall am Mittwoch in Gewahrsam genommen.