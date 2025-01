Polizei: Supermarktkundin tritt Filialleiterin ins Gesicht

Bitte aktivieren Sie Javascript

Eine betrunkene Kundin soll die bereits am Boden liegende Leiterin eines Supermarktes in Reilingen (Rhein-Neckar-Kreis) ins Gesicht getreten haben. Die Filialleiterin sei dabei am Dienstag leicht verletzt und von Sanitätern in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei mit.

Zuvor habe sich die 31 Jahre alte Kundin bei einer Kassiererin über fehlendes Wechselgeld beschwert. Um die Sache zu klären, sei die Filialleiterin hinzugekommen. Im Gespräch habe die Kundin die Leiterin des Supermarktes angegriffen und ins Gesicht getreten, hieß es.

Ein Zeuge habe schließlich Pfefferspray eingesetzt und dadurch weitere Übergriffe der Kundin verhindert. Die Polizei nahm die 31-Jährige schließlich in Gewahrsam. Sie müsse sich nun wegen Körperverletzung und Beleidigung verantworten.