Polizei rettet Babykatze von Autobahn

Eine Babykatze haben Polizisten von der Autobahn 5 nahe Bühl (Kreis Rastatt) gerettet. Das kleine Tier mit braunem Fell war schon am Dienstagabend von Autofahrern gemeldet worden, doch Beamte konnten das Kätzchen zunächst nicht finden, wie eine Sprecherin in Offenburg sagte. Am Mittwochmorgen, nachdem Autofahrer erneut die Ermittler alarmierten, konnte eine Streife die Fellnase an der Betonleitwand einfangen und von der stark befahrenen Autobahn retten.

Das rechte Auge der Babykatze war der Polizeisprecherin zufolge verletzt. Ihrer Vermutung nach kam die Verletzung aber nicht vom Ausflug des kleinen Vierbeiners auf der Autobahn. Das sonst fidel wirkende Kätzchen wurde von seinen Lebensrettern ausgiebig gestreichelt, ehe es der Tierrettung übergeben wurde.

