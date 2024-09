Polizei ermittelt gegen 19-Jährigen nach Einbruch in Klinik

Bitte aktivieren Sie Javascript

Die Polizei ermittelt nach einem Einbruch in eine Klinik in Breisach am Rhein (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) gegen einen 19-Jährigen. Er soll am Sonntagmorgen zusammen mit mindestens einem bislang unbekannten Täter in die Klinik eingedrungen sein und nach Diebesgut gesucht haben, wie die Polizei mitteilte.

Die beiden hätten die Flucht ergriffen, nachdem ein Mitarbeiter sie entdeckt und angesprochen hatte. Vor Ort hätten Ermittler neben verloren gegangenem mutmaßlichen Diebesgut auch eine Tasche mit Ausweisdokumenten des 19-Jährigen gefunden. Wie viele Täter beteiligt waren, was sie mutmaßlich gestohlen haben und wie hoch der Schaden war, war laut Polizei zunächst noch Gegenstand von Ermittlungen.