Polizei entdeckt vernachlässigte Hunde bei Kontrolle auf A6

Ohne Wasser und in ihren eigenen Exkrementen wurden mehrere Hunde transportiert. (Archivbild)

Einen Transport von vernachlässigten Hunden hat die Polizei an der Autobahn 6 bei Hockenheim im Rhein-Neckar-Kreis gestoppt. Wie die Beamten mitteilten, hatten die fünf Havaneser trotz der hohen Außentemperaturen von mehr als 30 Grad kein Wasser, saßen in ihren eigenen Ausscheidungen und machten einen vernachlässigten Eindruck. Es ergaben sich zudem Hinweise, dass die Beigleitunterlagen für die Tiere gefälscht sein könnten. Die Hunde wurden in die Obhut des Veterinäramts übergeben. Gegen den 40-jährigen Transporteur wurde ein Verfahren wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz eingeleitet.