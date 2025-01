»Personaldecke dünn«: Harte TSG-Wochen mit vielen Verletzten

Bitte aktivieren Sie Javascript

Hoffenheims Cheftrainer Christian Ilzer hat ausgerechnet in den fordernden englischen Wochen mit Personalproblemen zu kämpfen. Für das Bundesliga-Spiel gegen Eintracht Frankfurt fehlen dem Österreicher am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) mehrere Schlüsselspieler.

»Alexander Prass hat einen grippalen Erkältungseffekt, der fällt definitiv aus. Geiger hat an der Rippe einen Haarriss, er ist auch sehr fraglich«, sagte Ilzer. Auch ein Ausfall von Stürmer Haris Tabakovic droht.

Die Personaldecke sei »dünn«, merkte Ilzer am Tag nach dem unglücklichen 2:3 gegen Tottenham Hotspur in der Europa League an. Der 3:1-Auswärtssieg bei Holstein Kiel vor einer Woche war zwar ein Befreiungsschlag für die Kraichgauer. Die Sorgen im Abstiegskampf bleiben bei dem Europapokal-Teilnehmer trotzdem groß.

»Wir müssen als Team schauen, dass wir eine Stabilität haben. In Kiel ist es uns gelungen, eine gute gemeinsame Energie auf den Platz zu bringen. Diese Stabilität ist sicher Basis«, sagte Ilzer. In der Europa League belegt Frankfurt den zweiten Tabellenplatz, während Hoffenheim nur auf Rang 28 liegt. Die Eintracht kommt als Favorit nach Sinsheim. Nur vier Tage nach dem Heimspiel gegen die SGE wartet das Europapokal-Spiel beim RSC Anderlecht.