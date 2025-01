Paketzusteller in Charlottenburg überfallen

Bitte aktivieren Sie Javascript

Mehrere Maskierte haben in Berlin einen Paketzusteller überfallen. Bei der Tat am Freitag in Charlottenburg wurde etwa ein Dutzend Pakete entwendet, wie die Polizei mitteilte. Die Täter gingen den 27-jährigen Zusteller demnach mit Schlagstöcken und Elektroschockern an.

Als der Zusteller mehrere Pakete in einen Laden brachte, wurde er von den Tätern attackiert. Sie öffneten den Transporter, holten die Pakete heraus und flüchteten mit einem Auto. Der 27-Jähriger zog sich eine blutige Nase zu. Auch in Marzahn wurde ein Paketzusteller Opfer von Gewalt: Nach einem Streit mit einem Autofahrer sei dieser am Freitag mit einer Schreckschusswaffe auf ihn losgegangen, teilte die Polizei mit.