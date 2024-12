Olympiasiegerin Varfolomeev freut sich auf Weihnachtspause

Bitte aktivieren Sie Javascript

Olympiasiegerin Darja Varfolomeev freut sich nach ihrem außergewöhnlichen Jahr auf ein paar entspannte Tage im Kreise der Familie. Alle würden Weihnachten »zusammen am großen Tisch« feiern, sagte die 18-Jährige. Man würde »schön essen und Geschichten erzählen, was in dem Jahr passiert ist«, erklärte sie. Varfolomeev selbst hat besonders viel zu erzählen.

Als erste Deutsche der Geschichte hatte sie bei den Olympischen Spielen in Paris im Sommer Gold in der Rhythmischen Sportgymnastik gewonnen. Am vergangenen Wochenende wurde sie in Baden-Baden zudem als Deutschlands Sportlerin des Jahres ausgezeichnet.

Vom 23. Dezember bis 2. Januar bekommt Varfolomeev, die in Fellbach-Schmiden in der Nähe von Stuttgart trainiert, eine Verschnaufpause. »An Weihnachten wird gut gefeiert!«, sagte die sechsfache Weltmeisterin.