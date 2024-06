Nettokaltmiete im Südwesten 2022: Durchschnittlich 8,13 Euro

Vereinzelte Gebäude werden in der Stuttgarter Innenstadt durch ein Wolkenloch von der Sonne angestrahlt.

Demnach waren die Nettokaltmieten in der Gemeinde Großbettlingen (Landkreis Esslingen) mit 10,97 Euro pro Quadratmeter im Schnitt am höchsten. Den zweiten Platz teilten sich den Angaben zufolge die Landeshauptstadt Stuttgart und die Gemeinde Büsingen am Hochrhein (Landkreis Konstanz) mit je 10,39 Euro durchschnittlicher Nettokaltmiete pro Quadratmeter.

Dagegen zahlten Mieterinnen und Mieter in der Gemeinde Egesheim (Landkreis Tuttlingen) mit im Schnitt 4,32 Euro pro Quadratmeter am wenigsten, wie aus der Statistik hervorgeht. In Unterwaldhausen (Landkreis Ravensburg) habe die durchschnittliche Nettokaltmiete 4,45 Euro pro Quadratmeter betragen.

Die Gesamtzahl der Wohnungen in Baden-Württemberg lag laut Zensus zum Stichtag 2022 bei rund 5,46 Millionen. Die durchschnittliche Fläche pro Wohnung betrug demnach 99,10 Quadratmeter und übertraf damit den Bundesschnitt von 94,36 Quadratmetern. Rund drei Viertel aller Wohnungen wurden den Angaben zufolge mit Gas oder Öl beheizt.

