Nationalkeeper Baumann hofft auf Comeback vor Länderspielen

Die TSG 1899 Hoffenheim hält es für durchaus möglich, dass ihr verletzter Nationaltorhüter Oliver Baumann noch vor den nächsten Länderspielen zurückkehrt. »Es ist schon die Hoffnung, dass er bis zum nächsten DFB-Termin im März wieder fit ist«, sagte Trainer Christian Ilzer nach dem 2:2 zwischen den Kraichgauern und Eintracht Frankfurt in der Fußball-Bundesliga.

In der Nationalmannschaft stehen die nächsten Begegnungen am 20. und 23. März in der Nations League mit dem Hin- und Rückspiel gegen Italien an. Die TSG wollte sich bisher nicht zur Dauer der Ausfallzeit nach Baumanns Fußverletzung von vergangener Woche äußern. Nach Medienberichten sollen es vier bis sechs Wochen sein.

»Wichtig ist, dass er vollkommen ausheilt«

So ungefähr sei die Prognose bei einem Plantarfaszie-Einriss, sagte Ilzer mit Blick auf den Zeitraum bis zu den Länderspielen. »Wichtig ist, dass er vollkommen ausheilt.« Baumann habe sehr schnell Mut gefasst. Der Torwart wolle das Bestmögliche rausholen aus dieser Phase und schnell fit werden, »um dann die sportlichen Ziele wieder ganz schnell in Angriff nehmen«, sagte der Hoffenheimer Chefcoach weiter.

Baumann hatte sich die Verletzung im Europa-League-Spiel gegen Tottenham Hotspur zugezogen. Nach dem Langzeitausfall von Barcelonas Marc-André ter Stegen wegen einer Knieverletzung liefert sich der 34-Jährige einen Zweikampf mit Alexander Nübel (28) vom VfB Stuttgart um den Platz im DFB-Tor. Beide absolvierten bisher jeweils zwei Einsätze für das Team von Trainer Julian Nagelsmann.