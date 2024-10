Nachfolger von Bischof Fürst wird vorgestellt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Fast zehn Monate nach dem offiziellen Ausscheiden des letzten Bischofs der Diözese Rottenburg-Stuttgart wird am Mittwoch (12.00 Uhr) der Name seines Nachfolgers bekanntgegeben. Zeitgleich passiert dies in Rom und in Rottenburg am Neckar, dem Sitz des Bischöflichen Ordinariats.

Gebhard Fürst war an seinem 75. Geburtstag am 3. Dezember 2023 altersbedingt ausgeschieden. In diesem Alter scheidet ein katholischer Bischof aus dem Amt. Das Kirchenrecht schreibt dies vor.

Fürst hatte die Diözese als dienstältester Bischof seit dem Jahr 2000 geleitet. Mit der offiziellen Annahme des Amtsverzichts durch den Papst war der Bischöfliche Stuhl der Diözese Rottenburg-Stuttgart vakant. Seither verwaltet der Diözesanadministrator die Diözese in der Zeit der sogenannten Sedisvakanz – dem Zeitraum, in der der Diözese kein regulärer Bischof vorsteht. Der Nachfolger wird der 12. Bischof in der Diözese.

Die Bekanntgabe wird auch per Livestream übertragen und kann auf www.drs.de oder auf dem Youtube-Kanal der Diözese mitverfolgt werden.