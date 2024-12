Nachbarn ausgespäht? - Urteil im Prozess erwartet

Bitte aktivieren Sie Javascript

Weil sie über mehrere Jahre hinweg im oberschwäbischen Weingarten ihre Nachbarn belästigt und ausgespäht haben soll, muss sich eine Familie in Ravensburg vor dem Amtsgericht verantworten. Das Elternpaar und ihre beiden bereits erwachsenen Töchter sind unter anderem wegen Stalkings in besonders schwerem Fall angeklagt. Am Donnerstag wird das Urteil erwartet.

Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen unter anderem Nachstellung und Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes vor, weil sie ihre Nachbarn im Laufe des langen Streits auch gefilmt und abgehört haben sollen. Laut Anklage hatte die Familie mehr als 150 Videos aufgenommen und Telefonate ohne Zustimmung der Beteiligten mitgeschnitten. Mehr als 100 Mal war die Polizei in den vergangenen 13 Jahren wegen des ausgeprägten Disputs in Weingarten ausgerückt.

Vor Gericht hatte sich die Familie gegen Vorwürfe gewehrt und eine ganz andere Sicht der Dinge vertreten. Demnach gehörten ihre Nachbarn auf die Anklagebank und nicht sie.