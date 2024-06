Aktuell Land

Nach Messerattacke: OB Specht macht Verunsicherung aus

Nach der Messerattacke mit sieben Verletzten auf dem Mannheimer Marktplatz hat Oberbürgermeister Christian Specht (CDU) Unsicherheit in der Bevölkerung festgestellt. Man merke die Verängstigung und Verunsicherung der Menschen, sagte Specht, der am Samstagvormittag für Bürgergespräche auf den Marktplatz gekommen sei, in einem Video des »Mannheimer Morgen«. »Diese Gespräche sind jetzt sehr notwendig. Wir dürfen das Feld jetzt nicht anderen überlassen, sondern müssen Präsenz zeigen.« Die Gespräche seien von Unverständnis geprägt, dass so eine Tat in Mannheim passieren könne.