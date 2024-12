Nach Messerangriff – Verdächtiger in U-Haft

Bitte aktivieren Sie Javascript

Nach einem versuchten Tötungsdelikt sitzt ein Verdächtiger in Untersuchungshaft. Der 21-Jährige soll vergangene Woche einen 26 Jahre alten Mann in einer Gemeinschaftsunterkunft in Mosbach im Neckar-Odenwald-Kreis mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt haben. Er habe mehrfach auf den 26-Jährigen eingestochen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft gemeinsam mit.

Zuvor habe es eine Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern gegeben, hieß es weiter. Worum es in dem Streit ging, war zunächst unklar. Sanitäter brachten den 26-Jährigen den Angaben zufolge mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

Nach dem Angriff sei der 21-Jährige zunächst geflohen. Die Polizei nahm ihn den Angaben zufolge schließlich in Heilbronn fest. Ein Richter habe den beantragten Haftbefehl in Vollzug gesetzt.