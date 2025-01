Nach Aus überwiegt beim VfB der Stolz: »Eine tolle Reise«

Bitte aktivieren Sie Javascript

Nach dem Aus in der Königsklasse überwiegt beim VfB Stuttgart der Stolz. »Es war eine tolle Reise, die wir alle zusammen durchgemacht haben. Das war das erste Champions-League-Jahr - dafür haben wir uns gut verkauft«, sagte Fußball-Nationalspieler Maximilian Mittelstädt nach dem deutlichen 1:4 (0:3) gegen den französischen Spitzenclub Paris Saint-Germain, der seinerseits in die Playoff-Runde einzog.

Der Außenverteidiger der Schwaben versuchte schon unmittelbar nach Spielende den Fokus auf die kommende Aufgabe am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen Borussia Mönchengladbach zu lenken. »Wir wollen in der Bundesliga so viel Gas geben wie möglich, um mehr von diesen Reisen zu erleben.«

PSG zeigt Stuttgart die Grenzen auf

Das Duell mit dem französischen Doublegewinner glich über weite Strecken einer Lehrstunde. »Ich kann der Mannschaft aber gar nicht so viel vorwerfen«, sagte Sportvorstand Fabian Wohlgemuth. »Alle haben alles gegeben. Es war einfach ein Gegner, der uns an unsere Grenzen geführt hat.«

Der VfB musste auf seinen erkrankten Stammtorhüter Alexander Nübel verzichten. Auch gegen Gladbach könnte der 28-Jährige fehlen, erklärte Coach Sebastian Hoeneß. »Wir müssen das abwarten und von Tag zu Tag sehen. Er hat es versucht, sich aber nicht bei 100 Prozent gefühlt«, so Hoeneß.