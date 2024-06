Aktuell Land

Mutmaßlicher Tankstellenräuber in U-Haft

Die Polizei hat einen mutmaßlichen Tankstellenräuber gefasst. Der 22-Jährige wurde am Freitag einem Ermittlungsrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ. Der Mann kam in Untersuchungshaft, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Der 22 Jahre alte Mann soll für vier Tankstellenüberfälle in jüngerer Vergangenheit im Kreis Ravensburg verantwortlich sein. Bei Durchsuchungen fanden die Beamten bei ihm unter anderem die mutmaßliche Tatwaffe, eine Schreckschusspistole.