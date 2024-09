Motorradfahrer stirbt nach Zusammenstoß mit Auto

Der Motorradfahrer wurde so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. (Symbolbild)

Ein Motorradfahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in Weil der Stadt (Kreis Böblingen) ums Leben gekommen. Der 30-Jährige erlag am Morgen noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten.

Zu dem Unfall war es gekommen, als ein 68 Jahre alter Mann mit seinem Wagen im Stadtteil Merklingen in eine Straße abbog und dabei wohl den Motorradfahrer übersah. Der 30-Jährige bremste stark ab, kippte mit seiner Maschine um und rutsche auf der Seite liegend über den Asphalt. Anschließend prallte er gegen den Wagen. Der 68-Jährige blieb unverletzt.