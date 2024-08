Motorradfahrer kollidiert mit Auto und stirbt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein Motorradfahrer ist auf einer Kreisstraße bei Donaueschingen (Schwarzwald-Baar-Kreis) in den Gegenverkehr gefahren, mit einem Auto frontal kollidiert und gestorben. Nach ersten Erkenntnissen soll der 53-Jährige zu schnell in eine Kurve gefahren und so auf die Gegenspur gekommen sein, wie die Polizei mitteilte. Er starb noch an der Unfallstelle.

In dem Auto, mit dem er zusammenprallte, wurde die 37-jährige Fahrerin leicht verletzt. Vier weitere Mitfahrer seien medizinisch betreut worden. Wie es genau zu dem Unfall am Donnerstag kam, war zunächst nicht bekannt.