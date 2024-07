Motorradfahrer durch Sturz tödlich verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein Motorradfahrer ist in einem Kreisverkehr auf einer Landstraße bei Dunningen (Kreis Rottweil) gestürzt und dabei ums Leben gekommen. Der 37-Jährige sei am Samstagabend nach ersten Erkenntnissen zu schnell unterwegs gewesen, teilte die Polizei mit. Trotz der Rettungsmaßnahmen sei der Mann noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen erlegen. Andere Verkehrsteilnehmer seien demnach in dem Unfall nicht beteiligt gewesen, hieß es weiter. Die Landstraße war für mehrere Stunden voll gesperrt.