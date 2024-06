Mittelfeldspieler Lucas Wolf von Kiel nach Sandhausen

Bitte aktivieren Sie Javascript

Fußball-Drittligist SV Sandhausen hat Lucas Wolf aus der Reserve von Erstliga-Aufsteiger Holstein Kiel verpflichtet. Dies gab der Club am Montag bekannt. »Mit Lucas Wolf kommt ein junger und talentierter Spieler zu uns. Da er mehrere Positionen bekleiden kann, wird er unser Spiel flexibler machen«, sagte Sportdirektor Matthias Imhof in einer Vereinsmitteilung. Der 22 Jahre alte Mittelfeldakteur spielte für Kiel in der Regionalliga. Wolf ist nach Emmanuel Iwe, Jeremias Lorch und Dominic Baumann der vierte Neuzugang für die Saison 2024/25.

