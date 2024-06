Mitfavorit Shelton bei Stuttgarter Tennis-Turnier schon raus

Tennisprofi Ben Shelton ist in Stuttgart gleich ausgeschieden.

Mit dem frühen Ausscheiden des jungen US-Tennisprofis Ben Shelton (21) hat das Rasenturnier in Stuttgart den nächsten Topspieler verloren. Der Weltranglisten-14. unterlag am Donnerstag dem australischen Qualifikanten James Duckworth 6:7 (5:7), 6:4, 3:6 und scheiterte nach einem Freilos in Runde eins damit im Achtelfinale.

Shelton war bei seinem Debüt auf dem Weissenhof nach der Absage des Hamburger French-Open-Finalisten Alexander Zverev der in der Weltrangliste am höchsten platzierte Spieler. Schon vor der Auslosung hatten Top-Ten-Spieler Hubert Hurkacz (8.) aus Polen und der amerikanische Weltranglisten-12. Taylor Fritz aus den USA abgesagt.

Einziger deutscher Viertelfinalist in der Sauerländer Jan-Lennard Struff. Der Vorjahresfinalist spielt am Freitag (2. Spiel nach 11.00 Uhr) gegen den US-Amerikaner Brandon Nakashima um den Einzug ins Halbfinale. Das Turnier ist mit 812 235 Euro dotiert und dient als Vorbereitung auf Wimbledon, das vom 1. bis 14. Juli ausgetragen wird.

