Mit sechs Neuen: SSV Ulm startet in Saisonvorbereitung

Mit sechs von sieben Neuzugängen ist Aufsteiger SSV Ulm in die Vorbereitung auf die kommende Saison in der 2. Fußball-Bundesliga gestartet. Bis auf den vom FC Schalke 04 geholten Stürmer Niklas Castelle konnte Trainer Thomas Wörle am Dienstag seinen gesamten Kader um sich versammeln.

Mit dabei waren die weiteren Neuzugänge Laurin Ulrich, Maurice Krattenmacher, Niklas Kolbe, Jonathan Meier, Niklas Kölle und Aaron Keller. Die noch angeschlagenen Verteidiger Bastian Allgeier und Lamar Yarbrough bestritten allerdings nur Teile des Mannschaftstrainings und trainierten danach individuell.

Die Verpflichtung von Keller hatte der SSV erst am Vormittag vor dem Auftakt bekanntgegeben, er wird zunächst für ein Jahr vom Drittligisten SpVgg Unterhaching ausgeliehen. Der 20 Jahre alte Schweizer Junioren-Nationalspieler bestritt in der vergangenen Saison 37 Drittligaspiele für Unterhaching und erzielte dabei neun Tore.

»Wir können Aaron in der 2. Bundesliga eine gute Plattform für seine weitere Entwicklung bieten und er wird uns mit seinem Talent und seiner Torgefahr helfen«, sagte SSV-Geschäftsführer Markus Thiele. »Dass wir einen solchen Spieler von einer Leihe zu uns überzeugen konnten, zeigt, dass wir auf einem guten Weg sind.«

Bereits am Sonntag hatten die SSV-Profis nach dem Urlaub zu Leistungstests erscheinen müssen. Am 1. Juli fahren die Ulmer für eine Woche ins Trainingslager nach Oberstaufen im Allgäu. Der Saisonauftakt ist der erste Zweitliga-Spieltag am Wochenende vom 2. bis 4. August. Den Spielplan will die Deutsche Fußball Liga (DFL) am 4. Juli bekanntgeben. Am 16. August (20.45 Uhr/ZDF) empfangen die Ulmer in der ersten Runde des DFB-Pokals den Rekordmeister FC Bayern München.

