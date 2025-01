Millot über Gerüchte: »Denke nicht von Sommer bis Sommer«

Bitte aktivieren Sie Javascript

Enzo Millot möchte sich vor dem richtungsweisenden Champions-League-Spiel des VfB Stuttgart gegen Paris Saint-Germain nicht mit den Wechselgerüchten um seine Person beschäftigen. »Mein Vertrag läuft bis 2028, ich bin Spieler des VfB Stuttgart und da gibt es große Ziele, die wir haben«, sagte der Franzose vor dem Heimspiel am heutigen Abend (21.00/DAZN), bei dem beiden Teams wohl schon ein Unentschieden zum Erreichen der Playoffs reichen dürfte. »Ich denke da jetzt nicht von Sommer bis Sommer, sondern ich denke an die Ziele des Vereins und an das Spiel.«

Mehrere Vereine sollen Interesse bekundet haben

Nach Informationen von Sky könnte Millot dank einer Ausstiegsklausel in Höhe von etwa 18 Millionen Euro im Sommer wechseln. Medienberichten zufolge sollen zuletzt bereits Borussia Dortmund und Paris Interesse bekundet haben.

Besonders der französische Hauptstadt-Club dürfte Millot, der bislang 28 Pflichtspiele in dieser Saison absolviert hat, reizen. »Seit meiner Kindheit bin ich Paris-Fan. Paris ist mein Lieblingsverein in Frankreich«, sagte der 22-Jährige vor dem direkten Aufeinandertreffen. Er erklärte aber auch: »Ich bin sehr glücklich und sehr zufrieden hier. Der VfB hat es mir ermöglicht, dass ich mir den Traum der Champions League erfüllen konnte. Dafür werde ich dem VfB immer dankbar sein.«