Messerangriff: 57-Jähriger lebensgefährlich verletzt

In Stutensee rückte die Polizei zu einem Großeinsatz nach einem Messerangriff aus. (Symbolbild)

In einem Wohnhaus in Stutensee (Landkreis Karlsruhe) ist ein 57-jähriger Mann bei einem Streit mit einem Messer lebensgefährlich verletzt worden. Opfer und Täter sollen sich gekannt haben, wie die Polizei mitteilte.

Die Tat am Donnerstagabend löste einen Großeinsatz von Polizei und Rettungskräften aus. Der schwer verletzte Mann wurde ins Krankenhaus eingeliefert, wo er weiterhin in Lebensgefahr schwebt, wie eine Polizeisprecherin mitteilte. Im Zuge der Ermittlungen wurden ein 21-Jähriger und ein 62-jähriger Mann festgenommen. Der jüngere Mann wurde inzwischen wieder freigelassen. Die Polizei ermittelt weiter und will heute nähere Informationen bekanntgeben.