Aktuell Land

Menschen spenden rund 530.000 Euro nach Tod von Polizisten

Nach dem tödlichen Messerangriff in Mannheim haben Menschen bereits mehr als 530.000 Euro auf der Internet-Plattform gofundme.com gespendet. Die Spenden sollen unter anderem den Angehörigen des getöteten Polizisten Rouven Laur zukommen. Ein Sprecher der Bundespolizeiabteilung Blumberg bestätigte am Mittwoch, dass der Verein »Bündnis der Beweissicherungs- und Festnahmehundertschaft Blumberg« den Aufruf gestartet hatte. Den Verein hatten Bundespolizisten nach dem tödlichen Zusammenstoß von zwei Polizeihubschraubern 2013 in Berlin gegründet, um die betroffenen Kollegen zu unterstützen.