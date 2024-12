Menschen in Baden-Württemberg feiern Sturz Assads

Bitte aktivieren Sie Javascript

Anlässlich des Machtwechsels in Syrien kommen nach ersten Feiern und Kundgebungen vom Samstag am Sonntag erneut Menschen an verschiedenen Orten in Baden-Württemberg zusammen. In mehreren Städten seien Demonstrationen und Kundgebungen angemeldet worden, gab die Polizei bekannt. In Stuttgart etwa rechne man mit mindestens 300 bis 500 Teilnehmern.

Auch in Mannheim, Konstanz, Singen und Aalen soll es am Sonntag Versammlungen und Demonstrationen geben. In Walldürn trafen sich am Mittag Menschen, um gemeinsam zu syrischer Musik zu tanzen. In Ulm und Freiburg waren schon am Samstag die Erfolge der syrischen Rebellen bejubelt worden - unter anderem mit einem Autokorso.

Die Rebellen in Syrien haben eigenen Angaben zufolge die Kontrolle über die Hauptstadt Damaskus übernommen und damit das Ende der mehr als zwei Jahrzehnte andauernden Herrschaft von Machthaber Baschar al-Assad eingeläutet. Dieser verließ die Hauptstadt. Das Rebellenbündnis kündigte an, die Macht friedlich übernehmen zu wollen.