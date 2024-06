Mehrfamilienhaus nach Brand unbewohnbar

Bitte aktivieren Sie Javascript

Nach einem Brand ist ein Mehrfamilienhaus in Göppingen zunächst nicht mehr bewohnbar. Die Feuerwehr brachte nach Angaben der Polizei sieben Bewohner in der Nacht auf Sonntag unverletzt aus dem Gebäude.

Brand hat wohl technischen Defekt als Ursache

Mehrere Menschen hatten nach den Angaben in den frühen Morgenstunden den Notruf wegen starken Rauchs in dem Dreifamilienhaus gerufen. Die Einsatzkräfte löschten das Feuer. Ersten Ermittlungen zufolge geriet die im Haus verbaute Gastherme in Brand. Die Höhe des entstandenen Schadens blieb zunächst unklar, wie ein Sprecher der Polizei sagte.

