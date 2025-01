Mehrere Unfälle wegen Schneematsch auf der A8

Bitte aktivieren Sie Javascript

Wegen Glätte durch Schneematsch auf der Autobahn 8 ist es im Landkreis Göppingen zu zahlreichen Unfällen gekommen. Auch am späten Morgen war die Gefahr noch nicht gebannt, sagte ein Polizeisprecher.

In einem Fall sei ein 44-Jähriger bei Gruibingen laut eigener Aussage in Schrittgeschwindigkeit auf der mittleren Spur unterwegs gewesen und rutschte wegen der glatten Fahrbahn auf ein Auto auf der linken Spur. Verletzt wurde niemand.

Infolge des Unfalls am frühen Freitagmorgen hätten sich zehn Lastwagen festgefahren und seien teilweise auf der Fahrbahn quer gestanden. Zeitweise bildete sich dadurch ein 16 Kilometer langer Stau. Die Autobahnmeisterei und das Technische Hilfswerk rückten aus und befreiten die Fahrbahn vom Eis.

Unfall-Geschehen unübersichtlich

Noch am späten Freitagmorgen ereignete sich wegen Glätte ganz in der Nähe ein weiterer Unfall auf derselben Autobahn – diesmal in Fahrtrichtung Stuttgart. Insgesamt neun Fahrzeuge seien bei einem Auffahrunfall ineinander gekracht. Auch hier gab es glücklicherweise keine Verletzten.

Wie viele Unfälle auf der Autobahn 8 genau passiert sind, war am späten Morgen noch unklar. Die Situation sei unübersichtlich, sagte der Polizeisprecher. Aktuell würden Unfälle erst noch erfasst. Beide Autobahn-Fahrtrichtungen seien derweil nicht komplett gesperrt gewesen.