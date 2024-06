Feuerwehrleute löschen einen Brand in einem holzverarbeitenden Betrieb.

Bitte aktivieren Sie Javascript

Bei einem Brand auf dem Gelände eines holzverarbeitenden Betriebs in Gerstetten (Landkreis Heidenheim) ist ein Schaden von schätzungsweise mehreren Millionen Euro entstanden. Wie ein Polizeisprecher am frühen Sonntagmorgen sagte, brannten zwei Produktionshallen und eine Lagerstätte für Holz ab. Die Feuerwehr war demnach gegen 5 Uhr noch am Löschen. Die Brandursache war zunächst nicht bekannt.