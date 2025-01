Mehr als zwei Dutzend Autos sind in eine Massenkarambolage in Hechingen verwickelt gewesen.

Bei einer Massenkarambolage auf der spiegelglatten Bundesstraße 27 in Hechingen (Zollernalbkreis) sind am Morgen mehr als zwei Dutzend Autos aufeinandergefahren. Nach Polizeiangaben wurden zwei Menschen leicht verletzt. Die Straße wurde in Fahrtrichtung Balingen gesperrt. »Ich habe so etwas noch nie selbst erlebt«, sagte ein Polizeisprecher in Reutlingen. »Der Regen ist auf der Windschutzscheibe sofort gefroren.«