Maschinenbauer melden Plus nach eineinhalb Jahren Flaute

Der baden-württembergische Maschinen- und Anlagenbau sieht erste Anzeichen für eine Erholung der Auftragslage. Nach eineinhalb Jahren durchgehender Minusraten seien die Bestellungen von Maschinen und Anlagen zum ersten Mal wieder gestiegen, teilte der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbauer (VDMA) am Montag in Stuttgart mit. Im April habe es im Inland real, also bereinigt um Preisschwankungen, zehn Prozent mehr Bestellungen gegeben als im Vorjahresmonat. Die Bestellungen aus dem Ausland gingen im Vergleich zum Vorjahresmonat um fünf Prozent zurück.