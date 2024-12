Mann verletzt 22-Jährigen mit Schlagring und flüchtet

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein Mann hat vor einer Diskothek einen Schlagring gezückt und einen 22-Jährigen verletzt. Laut Polizeiangaben ist der mutmaßliche Täter flüchtig. Der 22-Jährige hat in der Nacht zu Sonntag eine Bekannte vor einer Disko in Singen am Hohentwiel (Kreis Konstanz) getroffen und sich mit ihr unterhalten.

Er geriet dabei in einen Streit mit dem Begleiter der Frau - der daraufhin einen Schlagring hervorholte und dem 22-Jährigen zuerst auf die Stirn und dann mit der Faust zweimal ins Gesicht schlug. Der Verletzte musste von einem Rettungsdienst behandelt werden. Der Schläger floh zusammen mit zwei Männern in einem Auto.