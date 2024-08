Mann stirbt beim Schwimmen im Bodensee

In Friedrichshafen ist ein 59 Jahre alter Mann beim Schwimmen ertrunken. (Symbolbild)

Bitte aktivieren Sie Javascript

Beim Schwimmen im Bodensee ist ein 59 Jahre alter Mann am Nachmittag ums Leben gekommen. Nach Aussage einer Zeugin ging er in der Nähe des Strandbades Friedrichshafen ins Wasser und bekam dort gesundheitliche Probleme, wie die Polizei am Abend mitteilte.

Polizisten brachten den Schwimmer mit einem Boot der Wasserschutzpolizei an Land. Sie begannen sofort mit der Reanimation, ein Notarzt konnte aber wenig später nur noch den Tod des 59-Jährigen feststellen. Nun wird untersucht, wie genau der Mann beim Baden ums Leben kam.