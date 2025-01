Mann stirbt bei Feuer in Flüchtlingsunterkunft

Bitte aktivieren Sie Javascript

Bei einem Feuer in einer Asylbewerberunterkunft in Vaihingen an der Enz (Kreis Ludwigsburg) ist ein Mann ums Leben gekommen. Der 58 Jahre alte Bewohner sei infolge des Brandes gestorben, teilte die Polizei mit. Außerdem sei ein 46-Jähriger verletzt worden - wie schwer, war zunächst unklar. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus.

Das Feuer war am Nachmittag ausgebrochen. In direkter Nähe des betroffenen Gebäudes gibt es weitere Unterkünfte. Sie wurden demnach evakuiert, waren nach ersten Erkenntnissen aber nicht direkt von dem Brand betroffen. Ob sie durch Hitze oder die Löscharbeiten beschädigt worden seien, müsse geprüft werden, sagte ein Polizeisprecher. Die Einsatzkräfte betreuten insgesamt rund 60 Menschen, die in Sicherheit gebracht worden waren.

Unterkunft ist einsturzgefährdet

Die Brand-Unterkunft ist akut einsturzgefährdet und kann aktuell nicht betreten werden. Die Stadtverwaltung kümmert sich den Angaben zufolge darum, die Bewohner anders unterzubringen. In dem betroffenen Gebäude lebten dem Polizeisprecher zufolge 19 Menschen.

Die Brandursache und die Höhe des entstandenen Schadens waren zunächst unklar. Kriminaltechniker sicherten Spuren. Weitere Angaben wollen Polizei und Staatsanwaltschaft voraussichtlich am Mittwoch machen.