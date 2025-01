Mann stürzt nach Streit Hang hinab und stirbt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein Mann ist nach einem mutmaßlichen Absturz am Rand der Schwäbischen Alb gestorben. Zuvor soll er mit zwei Bekannten in dem Gebiet in Streit geraten sein, wie die Polizei mitteilte. Er erlag in der Nacht in einem Krankenhaus seinen Verletzungen. Die Besatzung eines Polizeihubschraubers hatte den 36-Jährigen am Montagabend nahe Lichtenstein (Kreis Reutlingen) am Albtrauf, am Fuß eines nahezu senkrechten Abhangs, liegen sehen, worauf ihn die Bergwacht barg.

Streit im Wald

Polizei und zahlreiche Rettungskräfte hatten zuvor nach dem Mann gesucht. Sein Auto hatte die Polizei verlassen aufgefunden. Zwei Bekannte des Mannes hatten die Polizei informiert, weil sie im Wald bei einer Ruine mit ihm in Streit geraten sein sollen und er sie angegangen haben soll. Der Mann und die Frau flüchteten daraufhin.

Die Gründe für den Absturz und die Umstände waren zunächst unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Anhaltspunkte für ein Verbrechen gab es zunächst nicht, wie ein Polizeisprecher sagte.