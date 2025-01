Ein Mann ist auf einer Baustelle in Offenburg gestorben. (Symbolbild)

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein Arbeiter ist auf einer Baustelle in Offenburg etwa zwölf Meter in die Tiefe gestürzt und gestorben. Wie die Polizei mitteilte, wollte der 40-Jährige am Dienstagmorgen Elektroleitungen installieren, als er durch die Öffnung einer Zwischendecke fiel. Er starb noch vor Ort. Die Polizei geht davon aus, dass er ohne Fremdeinwirkung stürzte. Die Beamten nahmen Ermittlungen zum genauen Hergang auf.