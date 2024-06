Aktuell Land

Mann schlägt nach Polizisten bei Verhaftung: Drei Verletzte

Ein 21-Jähriger hat in Stuttgart durch gewalttätigen Widerstand bei seiner Verhaftung zwei Polizisten und sich selbst leicht verletzt. Gegen den Mann liefen bereits vier Haftbefehle wegen kleinerer Delikte, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Am Samstag entdeckten ihn Polizisten demnach auf dem Ostendplatz und wollten ihn dort verhaften. Nach einem Fluchtversuch zu Fuß sei der 21-Jährige von den Beamten eingeholt worden und habe dann nach ihnen geschlagen. Durch das Gerangel stürzten laut Polizei drei Menschen zu Boden. Zwei Unbekannte hielten der Polizei zufolge den Mann am Boden fest, bis weitere Einsatzkräfte eintrafen. Eine 32 Jahre alte Polizistin und ein 28 Jahre alter Polizist seien durch Schürfwunden leicht verletzt worden. Der 21-Jährige sei wegen leichter Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden. Dort habe ein Arzt am Sonntag seine Haftfähigkeit bescheinigt. Der 21-Jährige befindet sich laut Sprecher in Polizeigewahrsam, bis er im Laufe des Sonntags einem Haftrichter vorgeführt wird.