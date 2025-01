Mann repariert Holzvergaser - lebensgefährlich verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Bei Reparaturarbeiten an einer Holzvergaseranlage ist ein Mann in Horgenzell (Kreis Ravensburg) lebensgefährlich verletzt worden. Ein Rettungshubschrauber brachte den 37-Jährigen in eine Spezialklinik, wie die Polizei mitteilte. Nach ihren bisherigen Erkenntnissen könnte Kohlenmonoxid ausgetreten sein. Der Mann hatte am frühen Morgen in einem Betrieb mit den Reparaturarbeiten begonnen. Ein weiterer Mann fand ihn etwa eine halbe Stunde später bewusstlos vor. Die alarmierte Feuerwehr konnte bei einer Prüfung kein Gas mehr feststellen.

Mit Holzvergasern wird Holz angezündet und in Gas umgewandelt. Sie werden zum Heizen, für Warmwasser und zur Stromerzeugung verwendet.