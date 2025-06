Mann nach Sturz von Saunaboot gestorben

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein Mann ist in einem Freizeitbad in Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis) von einem Boot gestürzt und später im Krankenhaus gestorben. Der Mann habe sich auf einem Saunaboot innerhalb des Bades befunden, sagte eine Polizeisprecherin. Das Boot sei gerade im Anlegevorgang ans Ufer gewesen, als der Mann zwischen Boot und Anleger ins Wasser stürzte. Er zog sich durch den Sturz schwere Verletzungen zu und war nach der Rettung aus dem Wasser nicht mehr ansprechbar.

Vor Ort habe man versucht, den 55-Jährigen zu reanimieren, was von Rettungskräften fortgeführt wurde. Im Anschluss sei der Mann per Hubschrauber in eine Klinik geflogen worden. Nach dem Unfall am Mittwoch erlag er am Folgetag seinen Verletzungen in der Klinik.