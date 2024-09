Mann muss nach Messerangriff auf junge Frau in Psychiatrie

Nach einem Messerangriff auf eine junge Frau in Mannheim muss der Täter in ein psychiatrisches Krankenhaus. (Symbolbild)

Bitte aktivieren Sie Javascript

Nach einem Messerangriff auf eine junge Frau in Mannheim wird ein 29-Jähriger in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht. Dies hat das Landgericht Mannheim auf Antrag der Staatsanwaltschaft entschieden. Demnach soll der Mann an einer paranoid-halluzinatorischen Psychose leiden und im Zustand der Schuldunfähigkeit gehandelt haben.

Angriff mit Klappmesser erfolgte unvermittelt

Der Deutsche hatte nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft am 24. Januar unvermittelt eine 28-Jährige mit einem Klappmesser angegriffen. Die Frau stand zu dem Zeitpunkt an einer Ampel. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft verletzte er sein Opfer zunächst am Kopf, rang es nieder und stach weiter zu. Nur weil weitere Menschen dazugekommen seien, habe der Mann von dem Opfer abgelassen und sich entfernt, teilte das Gericht nach dem Antrag der Staatsanwaltschaft mit. Wenig später hätten ihn Passanten gestellt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten.

Dem Mann wird zudem vorgeworfen, bereits im August 2023 einen Mann in einem Restaurant mit einem Baseballschläger attackiert zu haben.