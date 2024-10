Mann mit 3,8 Promille auf E-Scooter unterwegs

Bitte aktivieren Sie Javascript

Die Polizei hat in Friedrichshafen (Bodenseekreis) einen stark betrunkenen Fahrer eines E-Scooters festgenommen. Ein Alkoholtest habe einen Wert von über 3,8 Promille bei dem 51-Jährigen ergeben, teilte die Polizei mit. Ein Zeuge meldete den Mann der Polizei. Als die Beamten ihn kontrollierten, stellten sie demnach einen erhöhten Alkoholwert fest und brachten ihn zur Blutabnahme in eine Klinik. Bei der Entnahme habe er die Polizei und das Krankenhauspersonal beschimpft. Aufgrund seines zunehmenden aggressiven Verhaltens musste er die Nacht in Polizeigewahrsam verbringen, wie es weiter hieß. Ihn erwarten nun strafrechtliche Konsequenzen wegen Trunkenheit im Verkehr. Weitere Vergehen würden geprüft.